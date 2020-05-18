ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ 7 أعوام

2020/05/18 | 18:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سجّل الذهب ارتفاعا واحدا بالمئة الاثنين ليسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن سبعة أعوام فيما أبرزت بيانات أميركية ضعيفة مدى الضرر الذي ألحقته جائحة كوفيد-19 بأكبر اقتصاد في العالم، في حين صعد البلاديوم أكثر من تسعة بالمئة بفضل توقعات طلب مستقبلي أعلى.و زاد الذهب في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1759.13 دولاراً للأوقية (الأونصة)، […]

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