صحة ذي قار تعلن عن شفاء حالتين جديدتين من كورونا

2020/05/18 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير دائرة صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، اليوم الاثنين، عن تسجيل شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا.وقال الجابري في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد وللمرة الثانية على التوالي اثبتت شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا، من سكنة منطقة السايح وحي الشهداء في مدينة الناصرية".وبين انه "بعد شفاء هاتين الحالتين يكون عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام منذ بداية ازمة كورونا ولغاية اليوم، 67 حالة من بين 77 حالة إصابة سجلتها المحافظة".

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