صحة النجف: اصابات اليوم بكورونا تعود لعائلة باكستانية

2020/05/18 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، تفاصيل الاصابات الثلاث بفيروس كورونا التي سجلتها هذا اليوم، مبينة انها تعود لعائلة باكستانية.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مختبر الصحة العامة في النجف قام باجراء 436 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR وRapid test".وأضافت انه "تبين من خلال الفحوصات وجود ثلاث حالات موجبة حاملة للفيروس من عائلة باكستانية الجنسية تسكن منطقة الشوافع".وأكدت الدائرة ان "التراكمي الحالات المسجلة في المحافظة بلغ 310 حالة شفي منها 301 حالة فيما توفيت ست حالات فقط".

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