رئيس الوزراء يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفلسطيني

2020/05/18 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية.

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