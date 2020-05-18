الكشف عن اسباب وفاة السفير الصيني في تل ابيب

2020/05/18 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت الشرطة الإسرائيلية ليل أمس الأحد، إن السفير الصيني الذي وجد ميتاً في منزله توفي نتيجة سكتة قلبية، لكن بدا أن الإعلان لم يكن كافياً لبكين التي قررت إرسال فريق تحقيق إلى إسرائيل.وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت أمس الأحد، العثور على السفير الصيني، دو وي (58 عاماً) ميتاً في شقته بضاحية هرتسيلا شمالي تل […]

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