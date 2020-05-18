2020/05/18 | 18:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت منظمة للمجتمع المدني في قضاء سنجار، الاثنين، عن بدء حملة لتنظيف محيط المقابر الجماعية التي تضم رفات ايزيديين من ضحايا تنظيم داعش أثناء اجتياحه لمناطق سنجار عام 2014، فيما أشارت قائممقامية القضاء الى تأخر عملية دفن الرفات بسبب جائحة كورونا.

وقال فؤاد حجي مسؤول منظمة سنابل المستقبل لشفق نيوز، إن "عشرة متطوعين بدأوا بحملة لتنظيف محيط المقابر الجماعية كونها تضم رفات آلاف الايزديين ولتبقى هذه المقابر شاهدة على حجم الجريمة المقترفة ضد الايزديين"، مشيرا الى ان ذلك يتخذ "حتى يتم تحديد مصير هذه المقابر مستقبلا".

واضاف حجي، ان "حملة التنظيف تستمر لاربعة ايام وتشمل قرى كوجو وصولاغ".

من جانب آخر اوضح فهد حامو، قائممقام سنجار لشفق نيوز "ان الاجراءت المتخذة للوقاية من فيروس كورونا أخرت عملية دفن الرفاة مجددا في سنجار"، لافتا الى انه "كان من المقرر دفنها في شهر آذار المنصرم".

يذكر ان قضاء سنجار يضم عشرات المقابر الجماعية لضحايا ايزيديين قضوا على يد تنظيم داعش بعد اختطفاهم عام 2014.

جدير بالذكر ان تنظيم داعش الارهابي ارتكب إبادة جماعية بحق الايزيديين في مدينة سنجار وضواحيها، وتفيد التقديرات بأن ما بين ألفين وخمسة آلاف إيزيدي قتلوا على يد التنظيم ودفنوا في مقابر جماعية.

ولم يكتف التنظيم بهذا بل قام بسبي الفتيات الإيزيديات وأخذهن كجواري وجرى بيعهن في أسواق الموصل والرقة والمناطق الأخرى التي سيطر عليها عام 2014 قبل ان يجري طرده منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة تطوعية للحفاظ على مقابر جماعية للكورد الإيزيديين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة تطوعية للحفاظ على مقابر جماعية للكورد الإيزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).