العراق: تسجيل 150 اصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/05/18 | 18:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الاثنين، عن تسجيل 150 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما أكدت تماثل 92 حالة للشفاء....

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