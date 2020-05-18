القوات العراقية تقطع طرق تنقل

2020/05/18 | 18:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى في العراق، الاثنين، قطع طرق تنقل عصابات داعش الإرهابية في الصحراء ضمن "أسود الجزيرة"....

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