2020/05/18 | 18:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يفرض حظر التجوال على 6 مناطق

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