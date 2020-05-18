شريهان تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام بفيديو عن حفل زفافهما

2020/05/18 | 18:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..احتفلت النجمة شريهان بعيد ميلاد النجم عادل إمام ال 80 بطريقة مميزة، حيث اختارت صورة من حفل زفافهما ضمن أحداث فيلمهما الشهير” خلي بالك من عقلك” وقامت بعرضها بتقنية الفيديو، ووجهت رسالة مؤثرة جدا.ونشرت شريهان الفيديو على حسابها بموقع إنستغرام معلقة: اسمك وحده يكفي!!! سعادة واحترام وفخر عادل إمام..كل ثانية في عمرك […]

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