متنبئ جوي يتوقع درجات الحرارة وحالة الطقس بأيام شهر رمضان الاخيرة وعيد الفطر

2020/05/18 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

توقع المتنبئ الجوي الأقدم، صادق عطية، اليوم الاثنين، انخفاضا بدرجات الحرارة في معظم مناطق البلاد، فيما رجح هبوط زخات مطر خلال أيام عيد الفطر.

وقال صادق عطية، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "الاقمار الصناعية ترصد خلية رعدية وزخات مطر شمال نينوى وجنوب دهوك وجنوب غرب تركيا".

وأضاف عطية، أن "المتوقع استمرار التكونات الرعدية يوم غد ايضا في تلك المناطق، مع تواجد سحب رعدية ممطرة، وسط وغرب السعودية".

وتابع، أن "درجات الحرارة ماتزال مرتفعة واجواء صيفية شديدة الحرارة جنوب ووسط البلاد وحارة في الشمال، ومتوقع ان تشهد درجات الحرارة انخفاضا محسوسا بداية الاسبوع المقبل في الوسط والفرات الاوسط والشمال، والانخفاض اقل في الجنوب".

وأوضح المتنبئ الجوي، أن "التوقعات الاولية تشير الى فرص لزخات رعدية من الامطار خلال ايام عيد الفطر المبارك، ويصعب تحديد مواقعها حاليا".

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