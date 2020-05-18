قصف تركي يتسبب بخسائر وحرائق بإقليم كوردستان (صور)

2020/05/18 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي الاثنين بأن خسائر وحرائق نجمت عن قصف تركي في محيط قرية بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك.

وقال سربست عقراوي مدير ناحية كاني ماسي شمالي قضاء زاخو لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت عصر اليوم محيط قرية (دركةلا ميسا) بالصورايخ، ما تسبب بكسر زجاج عدد كبير من نوافذ وأبواب منازل القرية فضلاً عن إندلاع الحرائق في المراعي".

وأضاف عقراوي أن القصف كان قريباً من محيط القرية وتسبب أيضاً بانتشار الهلع بين الناس".

وهذا ثاني قصف يطال مناطق بإقليم كوردستان الاثنين.

وكانت المقاتلات الحربية التركية قد استهدف مناطق روبي وروال والاستدارات الموجودة في هوربني في قرى ليتان وگلي شيخ زادان التابعة لناحية سيدكان أقصى شمالي محافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وتقصف تركيا المناطق الحدودية بإقليم كوردستان بذريعة وجود عناصر حزب العمال الكوردستاني في تلك المناطق.

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