قطر تعلن تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

2020/05/18 | 18:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 1365 إصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة إن 529 شخصا تعافوا من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 4899 حالة.وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة مؤكدة.وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا منذ بدء […]

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