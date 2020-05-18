استشهاد منتسب في الحشد العشائري واصابة اخر بانفجار ناسفة غربي الانبار

2020/05/18 | 18:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار.اعلن القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي ،الاثنين، استشهاد منتسب في الحشد العشائري واصابة اخر بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة غربي المحافظة.وقال العبيدي لـ /المعلومة/ ان “عبوة ناسفة من مخلفات مجرمي داعش كانت موضوعة بجانب احدى الطرق المؤدية الى منطقة المالحة غربي الانبار، انفجرت حال مرور دورية للحشد العشائري كانت تقوم […]

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