مصر تشهد موجه طقس سيئ لم تحدث منذ 45 عاما

2020/05/18 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..شهدت محافظات الصعيد قنا وأسوان، موجه طقس سيئ لم تحدث منذ 45 عاما، حيث أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وهدم منازل، وتم رفع حالة الطوارئ بسبب هذا الطقس.ووفقا لجريدة “الأهرام” المصرية، أسفر الطقس السيئ في محافظة قنا عن انهيار 4 منازل بالوقف ونجع حمادي وقنا، وإصابة 12 شخصا بإصابات خفيفة تم […]

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