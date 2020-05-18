2020/05/18 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اجبر فيروس كورونا النجم مات ديمون ،على البقاء في إيرلندا التي يتواجد فيها لتصوير فيلمه الجديد “المبارزة الأخيرة” ،برفقة زوجته لوسيانا باروسو وبناته الثلاث الصغار ، منذ شهر مارس- آذار الماضي بعد إيقاف السفر الجوي للحد من تفشي فيروس كورونا بعيداً عن ابنته الكبرى ألكسيا المتواجدة في نيويورك.وكشف ديمون “49 عاماً” في برنامج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مات ديمون يكشف إصابة ابنته الكبرى بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مات ديمون يكشف إصابة ابنته الكبرى بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).