كنان مالك: لنتوقف عن النظر برومنسية للطبيعة. فالكثير في حياتنا قائمٌ على تحدِّيها

2020/05/18 | 18:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة: سولارا شيحا تصطاد طيور “الغاق” السَّمكَ في مياه “البندقية” الشفافة.وتتجوّل الخنازير البرية في شوارع “برشلونة” والماعز البري في شوارع “لاندودنو”.سماء “لوس أنجلس” زرقاء صافية، ومن “نيودلهي”، الخالية من سحب الدخان، يمكن…

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