بمناسبة اليوم العالمي للدفاع عن المثلية الجنسية - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2020/05/18 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي ندافع عن حق المثليين الجنسيين بالمساواة والاحترام كبشر!اليوم السابع عشر من ايار هو اليوم العالمي لمناهضة الأرهاب ضد المثلية الجنسية.



في هذا اليوم وفي اكثر البلدان المتمدنة فان المثليين والمثليات الجنسيين والمتحولين والمتحولات وغيرهم يخرجون الى الشوارع لمظاهرات فرحة للتعبير عن وجودهم وتوضيح موقفهم حول عدم انكارهم لطبيعة ميولهم او حقيقة هويتهم الجنسية او تفضيلهم الجنسي.



اما في البلدان المعر ......





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