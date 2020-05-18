تحديث: ثلث التنظيمات الإسلامية الاصولية فى العالم، خرجت من مصر!:(1) الصراع على -السلطة الدينية- فى مصر..!* (1952 – 2020م) - سعيد علام

2020/05/18 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام الدرس الذى لم يستوعبه "فريق" السيسى" بعد، او لا يريد استيعابه، هو الدرس الذى يحاول تفادي نتائجئه الكارثية، عبر مسارات عديدة، لاتختلف جذرياً عما سبق، تحت عنوان عام مبهم "اصلاح الخطاب الدينى"، والذى سيؤدى وفقاً لكل الخبرات السابقة، الى نفس النتيجة التى حصل عليها اسلافة منذ يوليو 52 ومن قبلها، وهو الدرس الذى يتلخص فى ان استخدام نفس السلاح "استغلال الدين لاهداف سياسية"، والذى تستخدمه القوى الاصولية ضد ......





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