“صور للغنائم الهائلة”،، قوات حفتر تخسر أكبر قاعدة جوية بطائراتها ومحتوياتها الدفاعية في ليبيا

2020/05/18 | 18:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تتواصل التطورات في ليبيا، اليوم الاثنين، اذ استطاعت قوات حكومة “مجلس طبرق” المعترف به دولياً، السيطرة على قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا بعد معارك خلال الاسبوعين الماضيين، في أكبر موطىء قدم للجنرال الليبي غرب العاصمة طرابلس.وتتنازع قوات خليفة حفتر مع مجلس طبرق على زعامة البلاد مدعومة بعدة قبائل في البلاد الذي […]

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