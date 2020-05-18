باحث سعودي يفوز بجائزة عالمية لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

2020/05/18 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تمكن الأستاذ المساعد بكلية العلوم الطبية في جامعة جازان السعودية “الدكتور عبدالله القيسي” من الفوز بجائزة دعم بحثي من الشركة الأمريكية “أتوم وايز” الرائدة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف علاجات دوائية.وقال “القيسي” أنه تقدم بمقترح بحثي للشركة بعد إعلانها عن دعم المقترحات البحثية لتطوير أدوية مبتكرة ضد فيروس كورونا، مضيفًا أنّ مقترحه […]

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