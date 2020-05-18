الوثيقة.. القوة الجوية يطالب اتحاد الكرة بإضافة ألقابه غير المحتسب

2020/05/18 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..طالب نادي القوة الجوية الرياضي، الاتحاد العراقي لكرة القدم، بإضافة القابه غير المحتسبة في سجلات الاتحاد العراقي لكرة القدم.يذكر ان نادي “الصقور” اكد حصوله على لقب الدوري الممتاز لـ11 مرة.انتهى/ 25 ل

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