رحلة حول العالم: أرمينيا - أرض العزيمة والأمل - كلكامش نبيل

2020/05/18 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلكامش_نبيل استكمالاً لرحلة استكشاف العالم أبجديًا، كانت محطة ليلة البارحة "أرمينيا"، تلك البلاد القديمة الرائعة ومملكة أرارتو.



برغبة في الإطلاع على تاريخ البلاد ككل، اخترت فيلم بعنوان "أرمينيتي My Armenia" من اخراج أرتاك أفيتيان عام 2009.



الفيلم الوثائقي باللغة الإنجليزية ومدته 90 دقيقة ومقسّم إلى أربعة أجزاء تقابل عناصر الطبيعة: الماء والنار والتراب والهواء.



لغة الفيلم شاعرية للغاية ومؤثرة وتوضّح آلام هذا ا ......





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