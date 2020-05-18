الدين والإلحاد

2020/05/18 | 19:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرحان عيدو العلي سوركي إن لم يكن هناك رادع روحاني، فكيف ستتوقف موجة انتشار ظاهرة الالحاد بين شبابنا؟ عندما أقوم بكتابة مقال او حين اطرح موضوعا، فأنا لا أقول إلا ما اعتقد وما أراه من حولي في المجتمع، ورافعا عن نفسي مسؤولية أقناعك او عدمه، وكذلك لست مسؤولاً عما تظنه بي او تعتقده عني لأنني …

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