2020/05/18 | 19:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت بيانات التداول، اليوم الاثنين ، بأن سعر نفط ماركة برنت تجاوز حاجز الـ 35 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 9 أبريل/نيسان.وبحلول الساعة 17.36 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط برنت لشهر تموز/ يوليو بنسبة 7.75% إلى 35.02 دولار للبرميل.وارتفعت تكلفة العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ أسابيع… سعر خام برنت يتجاوز 35 دولارا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ أسابيع… سعر خام برنت يتجاوز 35 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).