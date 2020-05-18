كركوك تلغي الزوجي والفردي وتمنح استثناء للمحال التجارية

2020/05/18 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الازمة في كركوك، يوم الاثنين، إلغاء قرار الفردي والزوجي الخاص بالمركبات، كما اشارت الى السماح بفتح المحال التجارية بعد الإفطار استعدادا لعيد الفطر.

وقررت الخلية بحسب بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، "السماح بفتح محال بيع المواد والالبسة في عموم مدينة كركوك بدءا من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل واعتبارا من اليوم".

واضافت الخلية أن "القرار جاء بعد موافقة اعضاء خلية الازمة ،ولكون ان المحافظة لم تسجل أية اصابة منذ عدة ايام ولغرض تخفيف الاجراءات وضمان حصول المواطن على متطلباته قبل عيد الفطر المبارك وتامين عمل اصحاب المحال التجارية والاسواق، تقرر السماح من الثامنة من مساء اليوم حتى الثانية عشر ليلا وتستمر حتى حلول عيد الفطر الفطر".

واكدت خلية الازمة "حرصها على سلامة المواطن ورعايته فقررت الغاء نظام الفردي والزوجي في عموم محافظة كركوك".

وتابعت خلية الازمة انه "سيتم التعامل بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق خلال ايام عيد الفطر الفطر".

ودعت خلية الازمة مواطني محافظة كركوك واصحاب المحال والمتاجر بالالتزام بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية والتعاون الكامل مع خلية الازمة وفرق الصحة والقوات الامنية خدمة للصالح العام وحماية لكركوك ومواطنيها" .

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