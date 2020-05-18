إسبانيا تتعافى.. تسجيل أقل حصية وفيات بكورونا في شهرين

2020/05/18 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت الحكومة الإسبانية إنها سجلت 59 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الاثنين وذلك في أدنى حصيلة خلال شهرين.

وذكرت أرقام وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 27709 بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 231606 حالات يوم الاثنين مقابل 231350 في اليوم السابق.

وتراجعت الوفيات في إسبانيا دون المئة لليوم الثاني على التوالي.

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