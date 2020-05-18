(فيديو) ناطقة باسم الحكومة البريطانية غير مسلمة تصوم رمضان وتوضح الأسباب 

2020/05/18 | 19:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للعالم العربي أمس نيتها الصيام للتضامن مع مسلمي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي بريطانيا، لبقية أيام شهر رمضان الجاري.وكتبت الناطقة باسم الحكومة “روزي دياز” وهي غير مسلمة، في تغريدة…

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