الكهرباء توضح سبب تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية

2020/05/18 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة الكهرباء ، الاثنين 18-5-2020، عن الاسباب المباشرة وراء تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قوله إن "تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في عدد من المناطق يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة والدخول في ذروة الصيف حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة، فضلا عن دخول عدد من المحطات للصيانة الدورية بسبب زيادة الاستهلاك وتعرضها لخلل فني"، لافتا إلى أن "الوزارة لديها اهتمام كبير بتفعيل الطاقة الشمسية لخمس محافظات إلا أن الأمر تم تأجيله بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد".

وأضاف أن "التراجع بساعات التجهيز تراجع بسيط ستتم معالجته بعد إكمال صيانة المحطات التوليدية"، كاشفا "عن وجود مساع لإدخال محطتي الناصرية والسماوة ضمن خط الإنتاج خلال الشهر المقبل".

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