صحة ديالى توضح تفاصيل حالتي كورونا المسجلتين اليوم

2020/05/18 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اصدرت دائرة الصحة في محافظة ديالى، الإثنين (18 أيار 2020)، توضيحا بشأن الاصابتين بفيروس كورونا الت...





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