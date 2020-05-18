منظمة الصحة العالمية تعد بتحقيق مستقل بشأن الاستجابة لفيروس كورونا

2020/05/18 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

وعد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الإثنين بإطلاق تحقيق مستقل حول الاستجابة لانتشار فيروس كورونا المستجد في أقرب وقت ممكن.

وذكر غيبريسوس في مستهل الاجتماع السنوي لجمعية الصحة العالمية، قائلا :"سأقوم بتقييم مستقل في أقرب وقت مناسب لمراجعة الخبرة التي اكتسبت والدروس التي استخلصت وإصدار توصيات لتحسين الجهوزية والاستجابة على المستويين الوطني والعالمي".

وقالت وسائل إعلام إن الاجتماع بدأ في ظل عزم نحو مئة دولة التقدم بمشروع قرار طويل قدمه الاتحاد الأوروبي ويطلب إطلاق "عملية تقييم في أسرع وقت ممكن" لدرس الرد الصحي العالمي والإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء.

ويدعو النص أيضا منظمة الصحة العالمية إلى "التعاون الوثيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والدول ...



لتحديد المصدر الحيواني للفيروس وتحديد بأي طريقة انتقل الى البشر (...) وخصوصا من خلال المهام العلمية وبعثات تعاون ميدانية".

من جهته أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده تدعم "تقييما شاملا" لكن "بعد السيطرة على الوباء أولا".

وقال إنه لطالما "كان للصين موقف منفتح وشفاف ومسؤول" وشاركت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها.

وتخوض واشنطن، التي تتهم بكين بأنها أخفت حجم الوباء، مواجهة مع منظمة الصحة العالمية التي شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإدارتها للوباء معتبرا انها انحازت لموقف الصين.



وعلق المساهمة الأميركية في منظمة الصحة العالمية.

وأودى الوباء بحياة نحو 317 ألف شخص من بين أكثر من أربعة ملايين و800 ألف أصابهم الفيروس.

بغداد اليوم - متابعة

يعكف باحثون من جامعة أوكسفورد في بريطانيا على تطوير لقاح لفيروس كورونا، الذي أثار ذعر العالم بملايين الإصابات ومئات الآلاف من الوفيات، لكن أين وصلت الجهود حتى الآن في إنتاج هذا اللقاح؟

تقول الحكومة البريطانية إنه يمكن توفير

بغداد اليوم- متابعة

نشر احد المعامل الدوائية الاميركية خبرا مبشرا جديدا، الاثنين، في إطار السعي الدولي المحموم لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية عن معطيات "إيجابية" لكن "مؤقتة&

بغداد اليوم- خاص

تحدث عضو خلية الأزمة في صحة الرصافة، عباس الحسيني، الاثنين (18 ايار 2020)، عن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات جانب الرصافة بخصوص استقبال مرضى فيروس كورونا، بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابات.

وقال الحسيني، في حديث لـ (بغداد اليوم)،

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