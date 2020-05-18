الأزمة النيابية تكشف عن الإجراءات الوقائية الجديد بعد عيد الفطر المبارك

2020/05/18 | 19:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت خلية الأزمة النيابية، الاثنين، عن الإجراءات الوقائية الجديدة التي ستتخذ بعد عيد الفطر المبارك لمكافحة جائحة كورونا.وقال عضو الخلية النائب غايب العميري في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد عيد الفطر المبارك لمواجهة كورونا هي فرض الحظر الجزئي وعدم رفعه”، لافتا إلى إن “بعض المحافظات والمناطق ستشهد […]

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