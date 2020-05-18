في “سيريتل”… علي مخلوف ذو الـ20 عاماً يستلم منصب شقيقه إيهاب

2020/05/18 | 19:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيَّن “رامي مخلوف” مالك شركة “سيريتل”، وابن خال الرئيس “بشار الأسد”، نجله “علي مخلوف” ذو الـ 20 عاماً، في منصب بإدارة “سيريتل” بدلاً عن شقيقه إيهاب، الذي استقال إثر الخلاف مع الحكومة السورية.ونشر سوق…

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