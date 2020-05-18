فنانة عربية تتهم بتحريض الفتيات على آبائهن

2020/05/18 | 19:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اتُهمت الفنانة المغربية ​سحر الصديقي​ بتحريض الفتيات على الأفعال السيئة وعدم الخضوع للأباء والتحرر من شباكهم.وذلك من خلال تعليقها على مسلسل ” ​سلمات أبو البنات​” قائلة على صفحتها الخاصة: “سلمات أبو البنات، مسلسل استفزني فعلا، تطرق للعديد من المشاكل التي تعاني منها المرأة، لن أتحدث عن معاناة المرأة مع التحرش و […]

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