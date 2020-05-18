أتباع فصائل المقاومة يقتحمون “mbc عراق” ويغلقون مكتبها في بغداد

2020/05/18 | 19:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام قلائل من وصف محطّة “mbc 1” السعودية #أبو_مهدي_المهندس في أحد تقاريرها بـ «الإرهابي»، احتجّ أتباع #فصائل_المقاومة أمام مكتب المحطة في #بغداد.الاحتجاج هذا جاء بعد أن استنكرت قيادات الفصائل ما ورد في تقرير…

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