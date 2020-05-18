بالصور،،البحرية الامريكية تتدرب “على انقاذ البارجات” في الخليج العربي

2020/05/18 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت حسابات القيادة المركزية الامريكية، اليوم الاثنين، صوراً عن مناورات بحرية في الخليج العربي.وذكرت القيادة المركزية على تويتر، ان “سفينة الدوريات الساحلية “يو إس إس مونسون”، أجرت تدريبات على القطِر(سحب السفن) مع زورق دورية مارك 6لقوة مهام 56 في الخليج_العربي بتاريخ 11 مايو/ آيار 2020”.واضافت القيادة، ان “هذه المناورات تسلط […]

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