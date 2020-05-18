سعر برميل النفط من خام برنت يتجاوز حاجز 35 دولاراً

2020/05/18 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات صحفية، اليوم الاثنين ، بأن سعر نفط خام برنت تجاوز حاجز الـ 35 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نيسان.

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