القانونية النيابية: اجتماع مرتقب بعد رمضان لتحديد شكل الدوائر الانتخابية

2020/05/18 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، أنها ستجتمع بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لتحديد شكل الدوائر الانتخابية المتعددة لغرض إرسالها لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.

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