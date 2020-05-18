ازمة بين بكين وتل ابيب.. فريق صيني يصل إسرائيل للتحقيق بوفاة السفير الصيني

2020/05/18 | 19:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيصل إلى إسرائيل، مساء اليوم الاثنين، فريقا طبيا صينيا للتحقيق في ظروف وفاة سفير بكين لدى تل أبيب، دو وي، الذي تم العثور عليه ميتا في شقته.وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الفريق الصيني "سيجري تحقيقا داخليا وسيتولى ترتيبات نقل الجثة جوا إلى الصين، فضلا عن تنسيق أنشطة السفارة"، مشيرة إلى أن ممثلا عن العائلة سينضم إلى الفريق.وأمس الأحد، تم العثور على جثة السفير الصيني، 58 عاما، ميتا في شقته قرب تل أبيب.واستنادا إلى الصحيفة فإن سفراء من العديد من دول العالم تواصلوا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وطلبوا معلومات إضافية عن ظروف وفاة السفير الصيني.ووفقاً لـ"هآرتس"، اتضح أن السفير الصيني توفي أثناء نومه.ونقلت عن وسائل إعلام صينية أن الحكومة هناك أكدت أن السفير "توفي بشكل طبيعي، ولكن سيتم فحص التفاصيل".وفي شهر شباط الماضي، تولى السفير الصيني لدى إسرائيل مهام منصبه.

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