السوريون يستبدلون اللحم بـ “مسحوق نكهة اللحم”… والمشاوي حل بعيد!

2020/05/18 | 19:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر كيلو لحم الخروف الحي إلى 5000 ليرة سورية، وسعر الكيلو الهبرة شقف 15 ألف ليرة، والناعمة مسوفة 9 آلاف ليرة، بينما وصل سعر كيلو لحم العجل الفتيلة الشقف إلى 16 ألف ليرة، والشرحات…

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