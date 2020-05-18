وأخيراً.. أندية الدوري الانجليزي تعود للتدريبات

2020/05/18 | 19:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ستعود أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للتدريبات يوم الثلاثاء بعد الاتفاق على السماح بحصص من ”مجموعات صغيرة“ في البداية.

وعقدت رابطة الدوري اجتماعا عبر الهاتف ضم كل الأندية العشرين يوم الاثنين ونالت الخطوة موافقة بالإجماع.

وهذه أول خطوة في مشروع استئناف الدوري الممتاز المتوقف منذ التاسع من مارس اذار بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاخفاق في استئناف الموسم سيكبد الدوري نحو 750 مليون جنيه استرليني (913.80 مليون دولار) قيمة الخسائر في ايرادات البث التلفزيوني.

وقالت رابطة الدوري في بيان ”صوتت جميع الأطراف المعنية في الدوري الممتاز اليوم بالإجماع على العودة إلى التدريبات في مجموعات صغيرة بعد ظهر (الثلاثاء) في خطوة أولى نحو استئناف المسابقة عندما يكون الوضع آمنا لذلك.وأضافت ”ستمكن الخطوة الأولى من بروتوكول العودة إلى التدريبات الفرق من المران مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي“.

وفتحت الحكومة الأسبوع الماضي الباب أمام عودة الرياضات المهمة، لكن لا تزال هناك العديد من العقبات قبل أن يكون بوسع الدوري الإنجليزي الممتاز استئناف نشاطه بدون جماهير.

لكن الأندية ستستمد الدعم من عودة دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الأسبوع، وهو أول بطولة كرة قدم كبيرة في العالم تستأنف مبارياتها بعد العزل العام.

وكان مشروع استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز يستهدف في البداية العودة في 12 يونيو حزيران لكن إذا توصلت الأندية لاتفاق فإن العودة في 19 أو 26 يونيو حزيران تبدو مرجحة بشكل أكبر في حالة عدم وجود زيادة في حالات العدوى بالبلاد.

وتراجعت احتمالات خوض الأندية مبارياتها المتبقية على ملاعب محايدة في ظل معارضة أكثر من نصف الأندية لهذا المقترح.

* بروتوكولات طبية

وقالت الرابطة إن القرار صدر بعد مشاورات مع اللاعبين والمدربين وأطباء أندية الدوري الممتاز وخبراء مستقلين والحكومة.

وأضافت ”البروتوكولات الطبية الصارمة ستضمن عودة الجميع إلى التدريبات في بيئة أكثر أمانا.

”صحة وسلامة جميع أطراف اللعبة أولوية قصوى للدوري الممتاز والعودة الآمنة للتدريبات عملية متدرجة.

”ستستمر المشاورات الآن مع اللاعبين والمدربين والأندية واتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد المدربين مع تطوير بروتوكولات للعودة للتدريبات الكاملة بما فيها الاتصال المباشر والالتحامات“.

وتتضمن إجراءات السلامة إقامة خيام من أجل فحص درجات الحرارة ومعايير صارمة للنظافة بالإضافة لحظر الاغتسال.



وسيسمح بوجود خمسة لاعبين فقط في كل ملعب وستمنع الاحتكاكات بين اللاعبين أثناء المران.

وسيخضع اللاعبون لفحوص فيروس كورونا مرتين أسبوعيا وسيطلب منهم تقديم موافقة كتابية على سياسة النادي المتعلقة بكوفيد-19.

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