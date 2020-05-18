ميراني: الرئيس بارزاني والديمقراطي يتعاملان مع قيادة الاتحاد الوطني الجديدة

2020/05/18 | 19:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني في مقابلة مع القسم الكوردي لصوت أمريكا VOA، اليوم الاثنين، ان المكتبين السياسيين لحزبه والاتحاد الوطني الكوردستاني سيجتمعان بعد العيد ومن ثم ستبذل محاولات لعقد لاجتماع قمة.

واضاف ميراني ان الاتحاد الوطني لم يرسل دعوة للديمقراطي لحضور مؤتمره ولم يرسل الديمقراطي برقية تهنئة للمؤتمر، مستدركا "انا اقول انه كان يفترض ان نرسل برقية تهنئة".

واكد ميراني ان رئيس الحزب (مسعود بارزاني) واعضاء المكتب السياسي يتعاملون مع القيادة الجديدة للاتحاد الوطني.

وفيما يخص التظاهرات في دهوك، اكد ميراني ان التظاهر حق مشروع للناس اذا كان مصرحا به، مستدركا ان رموز الاتحاد الاسلامي الكوردستاني كانوا موجودين في التظاهرة في دهوك وهذا مالم يتوقعه الحزب من الاتحاد الاسلامي.

وتابع ان عددا من برلمانيي الاحزاب الاخرى كانوا سابقا يقولون ان الايرادات المحلية تكفي الاقليم، مضيفا "انا احب ان يأتوا اليوم ويحسبوا الايرادات المحلية ويجمعوها".

كما قال مير اني "انا اقول ياليت الكورد كانت لهم دولة وان لم نتسلم رواتب ستة اشهر، لكنا نستطيع بايرادات نفطنا لوحدها دفع رواتب موظفينا".

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