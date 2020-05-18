شاهد.. بغداد ترسل “كتابًا سريًا” لحكومة كردستان بشأن رواتب الإقليم: غير ملزمين بدفعها!

2020/05/18 | 19:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت الحكومة الاتحادية، بكتاب رسمي “سري” عدم التزامها مع أي اتفاق مع إقليم كوردستان، بشأن الموازنة ورواتب موظفيه.وقالت الحكومة العراقية، في كتابها الرسمي إنه “لم يتم التوصل لأي اتفاق مع وفد إقليم كوردستان و وزارة المالية، أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وأضافت، أن “تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان، ليس واجباً على […]

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