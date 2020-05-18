الأول من نوعه.. الكاظمي يوعز بانشاء “إرشيف” يوثق ضحايا ومصابي ومفقودي احتجاجات تشرين

2020/05/18 | 19:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوعز رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء الشهداء والجرحى والمعوقين من الذين سقطوا في الإحتجاجات الشعبية، سواءٌ من المحتجين او قوات الأمن.وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء فإن “القائمة المخطط لها ستغطي الفترة الممتدة منذ الأول من تشرين الأول/اكتوبر ٢٠١٩ الى الثامن عشر من […]

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