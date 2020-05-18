2020/05/18 | 19:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع.....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشكل لجنة حكومية لإعداد قائمة بضحايا الاحتجاجات لتكريمهم وتعويض ذويهم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشكل لجنة حكومية لإعداد قائمة بضحايا الاحتجاجات لتكريمهم وتعويض ذويهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).