بالوثيقة.. جمعية الناشرين تطالب بالكشف عن مصير توفيق التميمي ومازن لطيف

2020/05/18 | 19:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعت جمعية الناشرين والكُتبيين في العراق، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالكشف عن مصير المغيبين الصحفي توفيق التميمي والناشر والباحث مازن لطيف.وقالت الجمعية في رسالة وجهتها إلى الكاظمي، واطلعت "كلكامش برس" على نسخة منها، "جمعية الناشرين تبارك لكم تسنمكم رئاسة مجلس الوزراء، وتتوسم فيكم خيراً بالكشف عن مصير المغيبين، الناشر مازن لطيف عضو الهيئة الادارية في جمعيتنا والكاتب والصحفي توفيق التميمي والمختطفين من قبل جهات مجهولة منذ عدة اشهر في مدينة بغداد، املين استجابتكم لمناشدتنا وإطلاق سراحهم".

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