تصريح مثير من ترامب بشأن

2020/05/18 | 20:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية كتب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، تغريدة “مستبشرة” بعودة النفط، وذلك على خلفية ارتفاع اسعار النفط بشكل مستمر منذ ايام.وقال ترامب في تغريدة رصدتها وكالة "أين نيوز ”: “النفط |(الطاقة) لقد عاد!”.وواصلت أسعار النفط ، ارتفاعها حيث صعد مزيج “برنت” فوق مستوى الـ34 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ بداية أبريل الماضي.وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت”، عند 34.45 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 6% عن سعر التسوية السابق.في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 31.85 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 8.22% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لموقع “بلومبرغ”.

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