الكهرباء: ارتفاع الحرارة والصيانة وراء تراجع ساعات التجهيز

2020/05/18 | 20:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوضحت وزارة الكهرباء، أسباب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية.

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