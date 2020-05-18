الحشد الشعبي يحبط محاولة لـ”داعش” لتفجير أحد أبراج نقل الكهرباء في صلاح الدين

2020/05/18 | 20:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، محاولة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي تمكنت، اليوم، احباط عملية إرهابية لفلول “داعش” لتفجير أحد أبراج نقل الكهرباء في قاطع مفتول في الشمال الغربي من

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