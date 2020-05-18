وزارة الصحة تعلن تسجيل 150 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

2020/05/18 | 20:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل 150 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما أكدت تماثل 92 حالة للشفاء.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، انه “تم فحص ( ٣٥٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٥٣٢٢١)”.

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